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  3. Romanya Başbakanı kendini karantinaya aldı

Romanya Başbakanı kendini karantinaya aldı

Romanya Başbakanı kendini karantinaya aldı

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

Orban, partide bakanlarla birlikte kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi.

Orban'ın gelecek hafta Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile parlamentonun ve hükümetin durumunu görüşmesi planlanıyordu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 977'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 135 bini aşmış durumda. 


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