Roma'nın 'Vefa'sı yok

EMRE ÖZTÜRK



Koronavirüs ile mücadelede sağlık sistemi çöken pek çok AB ülkesinden biri olan İtalya’da eğitim de sınıfta kaldı. Başkent Roma’da yaşları 6 ila 10 arası değişen 800 çocuk üzerinde ‘uzaktan eğitim’ araştırması yaptı. Araştırmada özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yüzde 61’inin imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim alamadığı ortaya çıktı. İmkanı olanların da çoğunluğu haftada 1-2 kez ders alıyor. Geri kalan bölümün de yüzde 11’i haftada 1 kez, yüzde 49’u iki kez bu imkana kavuşuyor.

İtalya’da çoğu aile kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim aldırıyor.

DEV SEFERBERLİK

Roma’daki tablo Türkiye’deki seferberliği bir kez daha gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı Bünyesi’nde kurulan Vefa Destek Grupları Edirne’den Kars’a kadar evlere internet, televizyon ve bilgisayar ulaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başladı. YÖK de öğrencilere 6 GB ücretsiz internet imkanı sundu.