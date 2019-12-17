Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı
İtalya'da başkent Roma Belediyesi için de grafik tasarımları yapan bir karikatürist, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) Auschwitz toplama kampından kaçışa benzeten çizimi nedeniyle tepki çekti. Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.
Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayımladı.
Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.
Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.
Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.