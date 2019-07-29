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  3. Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Sylvester Stallone, ikonik karakteri Rocky’nin beyaz perdeye dönebileceğini söyledi.

Variety’ye muhtemel bir Rocky 7 filmi hakkında konuşan Stallone, yeni bir Rocky filminin “büyük olasılıkla” hayata geçebileceğini belirtti. Filmin muhtemel konusunun sorulması üzerine Stallone, “Rocky, kız kardeşini görmeye geldiği bu ülkede sıkışıp kalan genç, öfkeli bir kişiyle tanışır. Onu hayatına dahil eder ve inanılmaz maceralar başlar” dedi. Stallone, ikilinin sınırın güneyine hareket edeceğini söyledi.

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