Robert De Niro'dan Trump'a koronavirüs tepkisi: Kaç kişinin öldüğünü umursamayan Zırdeli!

ABD'de Başkan Donald Trump'ı en çok ve en sert eleştiren isim olan ünlü aktör Robert De Niro, bu kez Trump'ı koronavirüs krizindeki performansından vurdu.

Sputniknews.com'un yer verdiği habere göre, New York'taki evinden BBC'nin Newsnight programına bağlanan 76 yaşındaki aktör, "zırdeli" diye nitelediği Trump'ın, koronavirüs nedeniyle "kaç kişinin öldüğünü umursamadığını" öne sürdü.

"Beyaz Saray Koronavirüs Gücü'nün üyelerinin Trump'a karşı çıkmaktan kaçınma çabasının Şekspiryen olduğunu" söyleyen De Niro, şu şekilde konuştu:

"Başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar... Dehşet verici."

"Korkutucu, çünkü bu adamın yaptıkları karşısında herkes bir nevi apışıp kalıyor ve sersemliyor" vurgusu yapan ünlü aktör, Trump'la çatışmaktan çekinmeyen New York Valisi Andrew Cuomo'nun koronavirüs krizine verdiği karşılığı bir kez daha övdü.

De Niro, geçen hafta talk şovcu Stephen Colbert'e koronavirüs konulu film çekilirse New York Valisi'ni canlandırmak istediğini söyleyerek şunları ekledi:

"Cuomo müthiş iş çıkardı. Onun yaptıklarını Trump'ın yapmış olması gerekirdi, ama nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yok."

The Irishman filmiyle yeniden gündem olan Oscar ödüllü aktör, Trump'ın 'sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklandığını, kaç kişinin öldüğünün, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğunun umurunda olmadığını' dile getirdi.

BBC sunucusunun bu sözlerinin Trump destekçilerinde ters tepeceği uyarısı üzerine De Niro şöyle konuştu:

"Trump'ın umursar gibi yaptıkları aslında en çok hor gördüğü, en umursamadığı kişiler. Onlar kendilerini kandırabilir, ama Trump'ın umurunda değiller."

Demokrat Parti taraftarı ünlü aktör, 2016 başkanlık seçiminde Hillary Clinton'a, bu yılki seçimde Joe Biden'a destek açıkladı.