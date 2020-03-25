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  3. Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı

Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı

Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı

Son Dakika Haberleri.. Riyad yönetimi, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı. Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.

Suudi Arabistan'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir karar alındı.

ÜÇ ŞEHİRDE KARANTİNA

Kral Selman bin Abdülaziz'in emriyle Riyad, Mekke ve Medine için karantina uygulaması başlatıldı.

Karara göre, söz konusu üç şehre giriş ve çıkışlar yasaklandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Riyad yönetimi daha önce, Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulmasını kararlaştırmış, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verildiğini kaydetmişti.

Mescid-i Haram içinde itikaf ve uyumak yasaklanırken, içeri yiyecek ve içecek sokulması durdurulmuştu. Öte yandan, zemzem içilen yerler de kapatılmıştı.

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