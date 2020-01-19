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  3. Riyad ABD'de suç işleyen Suudileri kaçırıyor 

Riyad ABD'de suç işleyen Suudileri kaçırıyor 

Riyad ABD'de suç işleyen Suudileri kaçırıyor 

FBI raporunda Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD’de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi. 

Suudi Arabistan’ın ABD’deki faaliyetlerine ilişkin Kongre tarafından talep edilen 29 Ağustos 2019 tarihli FBI raporda, “ABD’de ağır suça karışmış Suudi Arabistan vatandaşları, neredeyse mutlak surette Riyad tarafından ABD’den kaçırılıyor” ifadesi kullanıldı.

AYIBI ÖRTME ÇABASI

Suudi hükümetin, krallığın “ayıbını örtmek” amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu belirtilen FBI raporunda, “ABD hükümeti Suudi Arabistan ile doğrudan bu konuyu görüşmez ve bu konuda iş birliğini temin etmezse, Suudi yetkililerin yakın zamanda bu faaliyetlerine son verecekleri mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulunuldu. 

 YÖNTEM AÇIKLANMADI  

Bir kısmı gizli tutulan raporda Suudi yetkililerin vatandaşlarını nasıl kaçırdığına ilişkin bilgilere yer verilmedi. Rapor Riyad’ın ABD’deki usulsüzlüklerini resmi olarak belgelemesi açısından önem taşıyor.  


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