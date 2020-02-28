Reuters son dakika koduyla duyurdu! Başkan Erdoğan ve Putin İdlib'i görüştü
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü açıkladı. Rus Bakan Sergey Lavrov: "Erdoğan ve Putin arasında bir görüşme yapıldı" ifadelerini kullandı. Lavrov, 'İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız' dedi.
Kremlin tarafından da aynı açıklama yapılarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dilediği belirtildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'ı telefon ile arayarak rejimin saldırısı ile 33 askerin şehit olmasından dolayı başsağlığı dilediği belirtildi. Liderlerin görüşmede İdlib'de yaşanan süreci ve saldırıya ilişkin bilgileri de paylaştığı öğrenildi. (İHA)