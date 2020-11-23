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  • Restoranda maskesiz oturan valiye vatandaşlardan sert tepki: İnsanlar ölüyor
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:14 | Son Güncelleme:

Restoranda maskesiz oturan valiye vatandaşlardan sert tepki: İnsanlar ölüyor

Restoranda maskesiz oturan valiye vatandaşlardan sert tepki: İnsanlar ölüyor
DHA

ABD'de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisine vatandaşlar sert tepki gösterdi. Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, Murphy'e "Nasılsın?, Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" diyerek tepki gösterdi.

ABD’de New Jersey Valisi Phil Murphy ailesiyle bir restoranda maskesiz şekilde iki kadın tarafından basıldı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi. Kafe, restoran ve kamu alanında maske takma zorunluğu bulunan ülkede, iki kadın tarafından restoranda ailesiyle yemek yerken yakalanan New Jersey Valisi Phil Murphy, maske takmadığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu. 

Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, Murphy'e " Nasılsın?, Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" diyerek tepki gösterdi. O anları cep telefonuna kaydeden söz konusu kişilerin görüntülerde Murphy'e küfür ettiği görüldü. 

Daha sonra Murphy'nin oğlu kadının telefon kılıfına iltifat ederek, "Trump telefon kılıfını beğendim. Babam Trump'ı sever. Şimdi lütfen buradan gidin" dedi. Tepkilerin ardından Vali Murphy ve kızının maske taktığı görüldü.

ABD'DE SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 261 bin 841 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 457 bin 447 kişiye ulaştı.

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