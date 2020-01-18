Resmi metresinin ihaneti dünya gündemine oturmuştu.... Kral yemin töreninde boy gösterdi

Tayland kralı, yaklaşık 7.000 askerin ve polisin Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlamak için geçit töreni düzenlediği bir ordu üssünde Cumartesi günü yemin töreni düzenledi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkon, Kraliçe Suthida ve Kral'ın büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha, Silahlı Kuvvetler Günü'ndeki geçit töreninde boy gösterdi.

7 bin askerin gövde gösterisi yaptığı organizasyon, aynı zamanda Kral'ın geçen yılki yemin törenini onurlandırmak için düzenlendi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kral Maha'nın Saraburi eyaletindeki Tayland Kraliyet Ordusu Süvari Merkezi'ndeki törende yer almasının 'alışılmadık' olduğunu bildiriyor.

Adisorn Karargahı'ndaki törende konuşan Tayland Genelkurmay Başkanı General Pornpipat Benyasri, Kral Maha'ya bağlılık yemini etti.

Savaş uçaklarının ve tankların da sahne aldığı törende kürsüye çıkan Kral Maha ise, kendisine sadakat yemini eden askerlere teşekkür etti.

Törende Kraliyet muhafızlarının altın silahları göze çarparken, Kral Maha ve Kraliçe Suthida klasik bir otomobille alana giriş yaptı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da Kraliyet ve ordu en güçlü iki kurum. Ülkede 2006 ve 2014'te iki askeri darbe oldu.

2014'te şimdiki Kral'ın babası Bhumibol Adulyadej darbeyi yapan Genelkurmay Başkanı Prayut Chan-Ocha'yı kısa süre içinde başbakan olarak onayladı.

Kraliyetin büyük saygı gördüğü Tayland'da Kral Adulyadej'in onayı, darbenin meşruluk kazanması açısından önemli görülüyordu. General Prayut, altı yıldır Tayland'ın başbakanlığını yürütüyor.

Darbenin ardından halk sokaklara dökülse de ordu kısa sürede protestoları bastırdı, muhalifler gözaltına alındı.

Kral Maha'nın 2016'da hayatını kaybeden babası Bhumibol Adulyadej, ülkeyi 70 yıl yöneterek dünyada en uzun süre hüküm süren kalan kral oldu.

AP, King Maha Vajiralongkorn'un güçlü bir askeri geçmişe sahip olduğunu, Canberra'da Avusturyalı komutanlar tarafından eğitildiğini aktarıyor.

1970'lerde komünist gerillalara karşı girişilen operasyonlarda yer aldı, savaş uçağı ve helikopter uçak kullanmayı öğrendi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ise, ordunun bazı kilit birimlerini doğrudan kendi komutasına bağladı, söz konusu hamleyle Kraliyet'in savunma harcamaları 40 milyar doları aştı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkon'un geçtiğimiz yıl en çok konuşulan adımları ise, evliliği, resmi baş metres ilan etmesi ve daha sonra baş metresin ihaneti oldu.

Resmi açıklamayla, Kral'ın 34 yaşındaki baş metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin tüm unvanlarının geri alındığı duyuruldu.

Söz konusu ihanetin Wongvajirapakdi'ye bir diğer bedeli, tüm askeri rütbelerini de yitirmesi oldu. Açıklamada dikkat çeken en önemli cümle, hırslı olan resmi metresin kendisini Kraliçe gibi konumlandırmaya çalıştığıydı.

Tayland Kralı Maha, yaz mevsiminde eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etmişti.

Tayland Kraliyet Sarayı, ikilinin yanı sıra Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü.

Kral Maha ve Sineenat Wongvajirapakdi hem resmi kıyafetleriyle hem de günlük halleriyle söz konusu fotoğraflarda yer almıştı. 34 yaşındaki Sineenatra, fotoğraflardan birinde askeri üniforması içerisinde kaskını takarken görünmüştü.

Tayland Kraliyet Sarayı tarafından resmi web sitesinde yayınlanan bu fotoğraflar, bir süre sonra erişime kapatılmıştı.

Sineenat Wongvajirapakdi, Kral Maha'nın 67'nci doğum gününe denk gelen seremoniyle 1921'den beri ilk kez 'resmi metres' unvanı alan kadın olmuştu.

Kral ve Kraliçe yan yana tahtta otururken, Sineenat Wongvajirapakdi resmen baş metres ilan edilmişti.

Kraliyet sarayındaki ilginç tören, Kral Rama X'in 67'inci doğum gününde gerçekleşmişti. Wongvajirapakdi daha önce bir askeri hastanede hemşire olarak görev yapıyordu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 'resmi metres' ilanından sonra konuşan kralın annesi Kraliçe Sirikit, "Oğlum biraz zamparadır" demişti.

Kral Rama X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs'ta uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan yakın koruması Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti.

Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.

Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda Kraliçe Suthida adını alan eski general, Kral'ın dördüncü eşiydi.

Tayland Kralı'nın ilk evliliği kuzeni Prenses Soamsawali Kitiyakara ile 1977 yılındaydı.

Bir çocukları olan çift daha sonra boşandı ancak evlilik sürerken Maha Vajiralongkorn ileride ikinci karısı olacak Yuvadhida Polpraserth'tan beş çocuk yaptı.

1994 yılında resmen evlendiler, boşanmaları için iki yılın geçmesi yetti.

2001 senesine gelindiğinde ise Maha Vajiralongkorn üçüncü kez evlendi, 13 yıl süren evlilikte bir çocuk sahibi daha oldu.

Dördüncü evliliği ise Mayıs 2019'da Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'laydı. Suthida Tidjai, 2014'e kadar Thai Havayolları'nda hostes olarak çalışıyordu. 2014'te Kral Suthida'yı güvenlik ekibinin komutan yardımcısı olarak atadı. Aralık 2016'da da general unvanı verdi.

Tayland'da Rama X'den önceki dört kral tek eşliydi. Hatta Kral Rama VIII hiç evlenmedi.

Kral Bhumibol Adulyadej ile Kraliçe Srikit'in tek oğlu olan Tayland Kralı, üç yıl önceki Almanya ziyaretiyle dünya çapında tanınmıştı.