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  3. Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı, eşi Wongvajirapakdi'nin rütbesi ve unvanını elinden aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden aldı.

Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

Açıklamada, 67 yaşındaki Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

Tayland Kralı, 4. eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat'a temmuz ayında "kralın soylu eşi" unvanını vermişti.

Eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma olan Sineenat, tümgenerallik rütbesine de sahipti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn, babasının ölümünün ardından 2016 yılında tahta çıkmıştı.  (AA)

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