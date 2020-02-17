Rengi tutturamayınca yakalandı! 200 bin dolar değerinde... Biber kasalarında uyuşturucu!

Kaliforniya eyaleti San Diego Sınır Polisi ilginç bir ‘uyuşturucu ele geçirme’ vakasını yayınladı.

Ekim ayında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişinin biber kasaları ile sınırı geçmeye çalıştığı; polisin yaptığı kontrolde kasalar içinde gerçek biberlerin altında farklı renkte biberlerin görsellerinin bulunduğu fotoğraflar olduğunun fark edildiği kaydedildi. Durumdan şüphelenen polisin fotoğrafı kaldırdığında 100 adet uyuşturucu paketi ele geçirdiği; 28 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 200 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddenin imha edildiği; olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

(DHA)