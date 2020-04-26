Remdesivir kavgası

Remdesivir isimli ABD menşeili antiviral ebola ilacının Çin tarafından yapılan testinin sonuçları ABD ve Pekin arasında yeni bir kavganın yaşanmasına neden oldu. Üstelik kavgaya Çin yanlısı bir politika izlemekle sulanan Dünya Sağlık Örgütü de katıldı. Çin, önceki gün 800 kişiyle yaptığı testlerin sonucunda ilacın Kovid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandıramadığı ve ölümleri önleyemediğini açıkladı. DSÖ ise bu testin sonuçlarını yeterli doğrulama yapmadan sitesinde yayınladı. Daha sonra DSÖ’den Daniela Bagozzi, taslak metin halindeki sonuçların “yanlışlıkla” yayımlandığını belirtti hata fark edilir edilmez siteden kaldırıldığını söyledi. “Makale şu an hakem değerlendirmesinden geçiyor” ifadeleri de kulalnıldı.

DSÖ’DE İSTİFALAR GELEBİLİR



İlacın üreticisi olan ABD’li Gilead şirketi ise DSÖ’nün paylaşımında araştırmanın doğru bir şekilde verilmediğini öne sürdü ve sonuçların Çin propagandası olsuğunu savundu. Şirket sözcüsü, çalışmada incelenen çok az hasta olduğu için araştırmanın erken durdurulduğunu ve bu yüzden “istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşamayacağını” belirtti. İlacı ABD Başkanı Donald Trump da defalarca gündeme getirmişti. Şirket, Çİn’in Remdesivir ilacının ön plana çıkmaması için böyle bir propagandaya başvurduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump tarafından “Çin’in etkisinde” diye suçlanan Dünya Sağlık Örgütü’nde ise bu olay ‘skandal’ diye nitelendirilirken, kurumda istifaların yaşanabileceği belirtiliyor.

KÜRESEL AŞI GİRİŞİMİNE ABD KATILMADI



Yeni tip koronavirüs pandemisinin ortasında Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) fon vermeyi kesen Trump yönetimi, DSÖ çatısı altında Avrupa'nın başını çektiği küresel aşı geliştirme girişiminde de yer almadı.



HİDROKSİKLOROKİN İÇİN BİR UYARI DAHA



ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Trump’ın koronavirüsün olası tedavisinde sıkça sözünü ettiği sıtma ilacı konusunda doktorları uyardı. FDA yetkililerince hidroksiklorokin ve bununla bağlantılı klorokin alan hastalarda ölüme kadar varabilen ciddi yan etkilerin görüldüğüne dair haberlere işaret edildi. Lupus hastaları için de kullanılabilen bu ilaçların, kalp ritmi sorunları, aşırı düzeyde düşük tansiyon ve kas ya da sinirlerin zarar görmesi gibi bazı yan etkileri de barındırdığı belirtiliyor.

