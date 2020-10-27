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  • Rekorlar kitabına giren yüzük... Üzerinde tam 7 bin 801 pırlanta bulunuyor
27 Ekim 2020 Salı 21:37 | Son Güncelleme:

Rekorlar kitabına giren yüzük... Üzerinde tam 7 bin 801 pırlanta bulunuyor

Rekorlar kitabına giren yüzük... Üzerinde tam 7 bin 801 pırlanta bulunuyor
DHA

Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hindistan’da yaşayan bir kuyumcu Kotti Srikanth, yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Srikanth’ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül’de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos’ta bitirdiği ifade edildi. Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar’da yetişen bir çiçeği resmediyor. 

Yüzük, üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındırıyor ve rekorlar kitabına ‘En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla’ giriş yaptı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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