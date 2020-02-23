Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rejim uçakları, El Barah'ı vurdu

Rejim uçakları, El Barah'ı vurdu

Rejim uçakları, El Barah'ı vurdu

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında bulunan El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı. Sivillerin boşalttığı bölgede ılımlı muhaliflerin cepheleri bulunuyor. Rejime ait insansız hava araçları da bölgede uzun uçuşlar gerçekleştiriyor.

İdlib’e bağlı El Barah kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, ılımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında çatışmalar da yaşanıyor. Rejime ait insansız hava araçları da uzun uçuşlar gerçekleştiriyor. Rejim uçakları gün boyunca ılımlı muhaliflerin cephelerinin bulunduğu El Barah ve Ariha bölgesini bombaladı. Uçakların bombalamasının yanı sıra rejim askerleri, sık sık top atışları da gerçekleştiriyor.

(DHA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

CHP kongresinde kadın delegeye hakaret: Otur lan yerine!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray

Nefesleri kesen Beşiktaş-Trabzonspor maçından arşivlik fotoğraflar