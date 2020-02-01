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Rehine partisi!

Rehine partisi!

Kendisini hırsızlıkla suçlayan köylülerden intikam alan Hintli, sahte doğum günüyle 23 çocuğu rehin aldı. Zanlı vurularak öldürüldü.

Hindistan’ın Farrukhabad şehrinin Kasaria Köyü’nde yaşayan Subhash Batham, kendisini hırsızlıkla suçlayan köylülerden intikam almak için müthiş bir plan yaptı. Kızı için sahte doğum günü düzenleyen Batham, davet ettiği 23 çocuğu 11 saat rehin aldı. Polis memuru Mohit Agarwal, 10 saat süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmayan ve elinde patlayıcılar olduğunu ileri süren Batham ile baskına hazırlanan emniyet güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti. Agarwal, çatışmada 2 polisin yaralandığını, Batham’ın da öldürüldüğünü aktardı.

AİLELER DE KARISINI ÖLDÜRDÜ

Agarwal, rehin tutulan 2-15 yaşlarındaki çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha önce cinayetle suçlanan ancak kefaletle serbest bırakılan zanlının, baskın esnasında alkollü olduğu ve sürekli “masum olduğunu haykırdığı” ifade edildi. Rehine operasyonu sonrası eve giren çocukların ailelerinin de, Batham’ın karısını linç ettikleri öğrenildi.


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