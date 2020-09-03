‘Reform yoksa yardım da yok'

Lübnan’ın başkenti Beyrut’a 4 Ağustos’ta yaşanan dev patlamanın ardından ülkeyi ikinci kez gelen ve sömürge valisi gibi davranan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı. Macron, talimat veren bir dille “15 günü geçmeden hükümeti kurmaları talebinde bulundum.” dedi. Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti: “Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır.” Dün Irak’ı da ziyaret eden Macron, ironik biçimde Bağdat’ın egemenlik hakkını savunarak dış müdahalelerin bitmesi gerektiğini söyledi.

KARİKATÜRÜ SAVUNDU



Öte yandan Macron, Fransız hukuku çerçevesinde ülkede vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu hakkın korunduğunu söyledi. Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı almıştı.

Iraklı mevkidaşı Berham Salih, Macron’a dirsek selamı verdi.

MACRON’UN SÖMÜRGE SİYASETİ BİTMİYOR

Macron, Türkiye’yi “imparatorluk fantezisi kurmakla” itham etti: “ABD ve NATO’nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantezilerle geri dönüş yaptığını görüyoruz, burada Türkiye’yi kast etmek istiyorum.”

DIŞİŞLERİ’NDEN YENİ TAHRİKE SERT KINAMA



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, Hz. Muhammed’i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı. Aksoy, Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı, basın, sanat veya ifade özgürlüğüyle gerekçelendirmenin mümkün olmadığını bildirdi. Öte yandan 2015 yılında Paris’teki binasında 12 çalışanının teröristlerce öldürüldüğü C. Hebdo’yla ilgili dava dün başladı.