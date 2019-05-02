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  3. Raylarda selfie merakı 3 gencin sonunu getirdi

Raylarda selfie merakı 3 gencin sonunu getirdi

Raylarda selfie merakı 3 gencin sonunu getirdi

Hindistan'da raylar üzerinde 'selfie' çeken 3 genç, üzerlerine gelen trenden kaçmak için atladıkları diğer rayda tren altında kalarak can verdi.

Olay Hindistan’ın Panipat şehrinde meydana geldi. Bir düğüne katılmak için şehre gelen 4 genç, düğünün gerçekleştirileceği bölgede bulunan demiryollarına giderek raylarda fotoğraf çekmek istedi. 

Raylar üzerinde poz vererek 'selfie' çeken 4 genç, üzerlerine gelen treni fark ederek diğer raylara atladı. Gençlerden 3'ü, atladıkları rayda hareket halinde bulunan öteki treni fark etmeyerek, tren çarpması sonucu olay yerinde can verirken; diğer arkadaşlarının aksine farklı tarafa atlayan genç olaydan yara almadan kurtuldu.

Hint basını, hayatını kaybeden gençlerden ikisinin 19, birinin de 18 yaşında olduğunu; yetkililerin olayla ilgili  soruşturma başlattığını duyurdu. Yerel medya 2017 yılında yine 3 kişinin raylar üzerinde selfie çekmeye çalıştığı sırada tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

UZMANLAR UYARDI: SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI TEHLİKELİ

Uzmanlar, gençler arasında adeta bir hastalık gibi çoğalan sosyal medya bağımlılığının tehlikeli ve çok riskli olduğunu belirtti. Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre ise 2011-2017 yılları arasında dünya genelinde 259 kişi ‘selfie’ çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. ‘Selfie ölümlerinin’ en yaygın olduğu ülkelerin ise başlıca Hindistan, Rusya, ABD ve Pakistan olduğu duyuruldu.

(DHA)

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