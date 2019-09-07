Rap şarkısında cinayet itirafı

ABD’de yaşayan Amanda Custer (31), geçtiğimiz temmuz ayında kayboldu. Polis, kadının sevgilisi olduğunu öğrendiği Robert Camou’yu (27) takibe aldı. Daha önce sevgilisi ve ailesine şiddet uygulayan Camou’nun kabarık dosyası sonrası polis, önceki gün eve baskın yaptı.

bagajda kazma bulundu

Yatak odasında genç kadının kan izlerine rastlandı. Şüpheli Camou ise aracında uyurken bulundu. Bagajda da kazma ve kan izine rastlandı. Robert Camou’nun gözaltına alınması haberinin duyulması sonrası, Camou’nun bir barda ‘açık mikrofon’ adlı programda söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf ettiğine dair görüntü ortaya çıktı.

geçen yıl ihbarda bulunmuş

Bardaki bir kişi tarafından kaydedilen ve polise verilen görüntülerde Camou’nun bir kadını öldürdüğünü polislerin kendisini aradığını ancak ‘çenesini kapalı tutuğunu’ söylediği görüldü. Polis, görüntülerin, cinayetin ertesi günü çekilmiş olduğunu düşünüyor.

cesedi aranıyor

Custer’ın cesedinin yerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. ABD medyası, Custer’ın, Camou’un kendisini öldüreceğini, hayatından endişe duyduğunu ve sürekli taciz ettiğine dair 2018’de ihbarda bulunduğunun öğrenildiğini yazdı.