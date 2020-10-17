Radyoaktif su denize dökülecek... Fukuşima'da çevre katliamı

Japon medyası, dün tartışma yaratan bir haber yayımladı. İddiaya göre, 9 yıl önce şiddetli deprem ve tsunami yaşanan Fukişima nükleer santralinin radyoaktif maddeler içeren 1 milyon tondan fazla atık suyunun okyanusa boşaltılacağı belirtildi. Suyun okyanusa akıtılması halinde deniz ürünleri tüketiminin azalacağından korkan sektör çalışanları bu plana karşı çıktı. Yerel balıkçılar ise kaygılı. Hükümet ise henüz nihai kararın verilmediğini belirtti.

BOŞALTIM 30 YIL SÜRER



Ülkenin ulusal gazeteleri Nikkei ve Yomiuri Shimbun, radyoaktif maddelerin ayrıştırılacağı bildirilen atık suyun denize boşaltılmasının en erken 2022 yılında başlanacağını duyurdu. Atık suyun denize boşaltılmadan önce santralde seyreltileceğini ve yoğunluğunun 40’ta 1’e düşürüleceğini yazan Yomiuri Shimbun gazetesi, bu işlemin 30 yıl süreceğini bildirdi. Kyodo haber ajansı ise, nihai kararın bu ayın sonuna kadar alınacağını yazdı. Japonya Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, hükümetin atık sularının denize boşaltılması planın kısa süre içerisinde gerçekleştireceğini söyledi.

PROSEDÜR KÜRESEL STANDARTLARA UYGUN



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre atık suyun denize boşaltılması, küresel standartlara uygun bir prosedür.