Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6851
  • 6,4075
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rackete: Libya'daki suçları AB fonluyor

Rackete: Libya'daki suçları AB fonluyor

Rackete: Libya'daki suçları AB fonluyor

Akdeniz’de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya’daki tüm engellemelere rağmen Lampedusa Adası'na bırakarak gündeme gelen Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, “Libya’daki suçları AB finanse ediyor” dedi.

Rackete, İspanya’nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) kurumlarının ve üye ülkelerin politikalarını eleştirdi. Rackete, “AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi suç işlendiğini bilerek finanse ediyor" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Bulgaristan, uzun süredir gündemde olan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen savaş uçağı alımını son

8 Adet F-16V İçin 1 Milyar 250 Milyon Dolar Ödeyecekler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maaş zamlarına enflasyon farkı eklendi

Serbest olan yıldızlar