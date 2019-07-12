Rackete: Libya'daki suçları AB fonluyor
Akdeniz’de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya’daki tüm engellemelere rağmen Lampedusa Adası'na bırakarak gündeme gelen Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, “Libya’daki suçları AB finanse ediyor” dedi.
Rackete, İspanya’nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) kurumlarının ve üye ülkelerin politikalarını eleştirdi. Rackete, “AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi suç işlendiğini bilerek finanse ediyor" dedi.