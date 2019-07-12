Rackete: Libya'daki suçları AB fonluyor

Rackete, İspanya’nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) kurumlarının ve üye ülkelerin politikalarını eleştirdi. Rackete, “AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi suç işlendiğini bilerek finanse ediyor" dedi.