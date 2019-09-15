PYD'li teröristlere ABD'den eğitim! Tatbikat yaptılar

Osman Nuri CERİT

ABD, bir taraftan Türkiye ile “güvenli bölge” için çalışma yürütürken, diğer yanda da terör örgütü PYD’ye silah ve eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. ABD, terör örgütü ile ilişkilerini de açık açık yürütüyor. Hatta kendi verdiği askeri eğitimlerin videoları da sosyal paylaşım siteleri üzerinden servis ediyor.

MESKUN ALAN EĞİTİMİ

ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü’nün Twitter hesabından terör örgütüne verilen eğitimlerle ilgili yeni videolar paylaşıldı. 4 gün önce paylaşılan video ile önceki gün paylaşılan videoda PYD’nin çatısını oluşturduğu SDG üyelerine komando eğitimi verildiği gösterildi. Askeri bir taktik olan ‘oda temizliği’ görüntülerinin yer aldığı ilk videonun açıklama kısmında, “Suriye Demokratik Güçleri komando adayları 3 Ağustos’taki eğitimde oda temizliği yaptı. Ortak Görev Gücü kuvvetleri yaz eğitiminin parçası olarak adaylara Meskun Alanda Askeri Operasyonlar eğitimi verdi” ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİR SAVAŞI PROVASI

İkinci videoda terör örgütü militanlarının bir eve operasyon düzenleme tatbikatı yapma görüntüleri dikkat çekti. Daha önce sadece gerilla taktikleriyle eğitilen terör örgütü militanları, bu eğitimlerle şehir merkezlerinde saldırı düzenleme kabiliyeti kazanıyor. Eğitimlerin servis edilmesi de dikkat çekici bir adım olarak değerlendi.