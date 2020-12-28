Putin'le Netanyahu arasında kritik Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

AA'da yer alan habere göre, Kremlin Sarayı’nın açıklamasına göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinde farklı alanlardaki güncel meseleler değerlendirildi.

Liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele dahil çok yönlü ikili iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki karşılıklı eğilimi teyit etti.

Taraflar, bölgesel sorunlar kapsamında da Suriye’de gelişen durumu ele aldı.