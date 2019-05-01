Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Putin, Ukrayna'yı kızdıracak vatandaşlık kararnamesini imzaladı

Putin, Ukrayna'yı kızdıracak vatandaşlık kararnamesini imzaladı

Putin, Ukrayna'yı kızdıracak vatandaşlık kararnamesini imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli kategorilerdeki Ukrayna vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı alma hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı.

Geçen haftaki Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna vatandaşları için Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştırabileceğinin sinyallerini veren Putin, beklendiği gibi bu konuyla ilgili kararnameyi imzaladı. 

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan, vatansız, Kırım ve Sivastopol'de doğup büyüyen, 18 Mart 2014'den önce bu bölgelerin dışına çıkan Ukrayna vatandaşları, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri bu hakka sahip olabilecek. 

Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni, sığınma hakkı, geçici sığınma hakkı bulunan ya da yurttaşların Rusya'ya gönüllü olarak göç etmesine destek sunulmasını öngören devlet programı katılımcısı olan, yurtdışında yaşayan, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sırasıyla 7 Nisan 2014 ve 27 Nisan 2014 tarihleri itibarıyla kalıcı olarak ikamet eden vatansız kişiler, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri de kararname kapsamında söz konusu haktan yararlanabilecek.

Açıklamaya göre kararname, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilke ve normlarına istinaden kişilik ve vatandaşlık hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla imzalandı.

Çin ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçen Putin, "Biz vatandaşlığa alınma kolaylığını sadece Lugansk ve Donetsk’te ikamet eden kişiler için tanımadık. Bizim vatandaşlığımıza geçilmesini kolaylaştıran uygulamayı genel olarak Ukrayna vatandaşlarına sunulmasını düşünüyoruz" demişti.

Ayrıca Putin, geçen hafta Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik kararnameyi imzalamıştı.

(Sputnik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar