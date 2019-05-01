Putin, Ukrayna'yı kızdıracak vatandaşlık kararnamesini imzaladı

Geçen haftaki Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna vatandaşları için Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştırabileceğinin sinyallerini veren Putin, beklendiği gibi bu konuyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan, vatansız, Kırım ve Sivastopol'de doğup büyüyen, 18 Mart 2014'den önce bu bölgelerin dışına çıkan Ukrayna vatandaşları, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri bu hakka sahip olabilecek.

Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni, sığınma hakkı, geçici sığınma hakkı bulunan ya da yurttaşların Rusya'ya gönüllü olarak göç etmesine destek sunulmasını öngören devlet programı katılımcısı olan, yurtdışında yaşayan, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sırasıyla 7 Nisan 2014 ve 27 Nisan 2014 tarihleri itibarıyla kalıcı olarak ikamet eden vatansız kişiler, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri de kararname kapsamında söz konusu haktan yararlanabilecek.

Açıklamaya göre kararname, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilke ve normlarına istinaden kişilik ve vatandaşlık hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla imzalandı.

Çin ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçen Putin, "Biz vatandaşlığa alınma kolaylığını sadece Lugansk ve Donetsk’te ikamet eden kişiler için tanımadık. Bizim vatandaşlığımıza geçilmesini kolaylaştıran uygulamayı genel olarak Ukrayna vatandaşlarına sunulmasını düşünüyoruz" demişti.

Ayrıca Putin, geçen hafta Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgesinden kişilerin Rusya pasaportu almasını kolaylaştırmaya yönelik kararnameyi imzalamıştı.

(Sputnik)