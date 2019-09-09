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  3. Putin'den şaşırtan açıklama: Oy verdiğim kişiyi tanımıyorum

Putin'den şaşırtan açıklama: Oy verdiğim kişiyi tanımıyorum

Putin'den şaşırtan açıklama: Oy verdiğim kişiyi tanımıyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’nın Duma meclisi için oy kullandı. Oy verdiği adayı bizzat tanıyıp tanımadığı sorulan Putin, “Hayır, tanımıyorum. Umarım iyi ve onurlu bir kişidir.” diye konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Duma meclisi için seçim yapıldı. Bilim Akademisi’nde kurulan sandıkta oyunu kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kremlin Sarayı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 45 koltuk için 225 adayın yarışıyor olmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, şunları kaydetti:

“Bazı ülkelerde 30, 50 veya 100 aday seçime katılabiliyor. Bu onların yaptığı işlerin kalitesini değiştirmiyor. Önemli olan miktar değil, niteliktir. Umarım bizim adaylarımız düzgün ve kıymetlidir.”

Oy verdiği adayı birebir olarak tanıyıp tanımadığı sorulan Putin, “Hayır, tanımıyorum. Umarım iyi ve onurlu bir kişidir.” şeklinde konuştu.

Muhalif lider Aleksey Navalniy ise, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Birleşik Rusya partisi bir önceki seçimde 45 koltuğun 40’ını elde etmişti. Bu seçimde öncekine göre kaybedecekleri her koltuk sayısı bizim için iyidir.” sözlerini kullandı.

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