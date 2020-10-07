Putin'den Paşinyan'ı yıkan açıklama: Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor

Rusya lideri Putin, Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için, "Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor." dedi.

AA'da yer alan haber göre, Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı.

"TÜM İNSANLAR BİZE YAPANCI DEĞİL"

Karabağ’da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin şunları söyledi:

"Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ, buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya’da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var."

Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, “Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.” dedi.

"BU ÇATIŞMALAR ERMENİSTAN TOPRAĞINDA YAPILMIYOR"

Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan’a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la sürekli temas halindeyim. Rusya’nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok."

PUTİN-ALİYEV GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.