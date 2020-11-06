  • $8,425
  • 9,9693
  • 527.508
  • 1180.02
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Putin'den Macron'a mesaj: İfade özgürlüğü değil, provokasyon
06 Kasım 2020 Cuma 00:49 | Son Güncelleme:

Putin'den Macron'a mesaj: İfade özgürlüğü değil, provokasyon

Putin'den Macron'a mesaj: İfade özgürlüğü değil, provokasyon

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu ve “İfade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden provokatörlerin eylemlerinin sonuçlarını görüyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında provokasyon yapıldı” açıklamasında bulundu. Putin, konuşması esnasında masasının üzerine koyduğu Kur’an-ı Kerim’den sevgi, iyilik ve bunların mükafatlarına ilişkin Şura Suresi 23. ayet ile Nahl Suresi 128. ayetlerinin Rusçasını okudu.

İNANCA HAKARET OLMAZ

Rusya için etnik ve dinler arası barışın çok önemli olduğunu anlatan Putin, bu alanda mümkün olduğu kadar hassas ve yapıcı hareket etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bazı ülkelerde durumun zor olduğunu belirten Putin, “İfade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden, bunu şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullanan çeşitli provokatörlerin eylemlerinin neye yol açtığını görüyoruz. Buradan çıkan sonuç şu: Toplumda çatışmalar kar topu gibi büyüyor ve bu, yıllarca, on yıllarca devam edebilir” ifadesini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 y

Başakşehir 2-1 Manchester United

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

6 Kasım günlük burç yorumları! Sabah saatlerine dikkat

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.