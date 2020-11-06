Putin'den Macron'a mesaj: İfade özgürlüğü değil, provokasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında provokasyon yapıldı” açıklamasında bulundu. Putin, konuşması esnasında masasının üzerine koyduğu Kur’an-ı Kerim’den sevgi, iyilik ve bunların mükafatlarına ilişkin Şura Suresi 23. ayet ile Nahl Suresi 128. ayetlerinin Rusçasını okudu.

İNANCA HAKARET OLMAZ



Rusya için etnik ve dinler arası barışın çok önemli olduğunu anlatan Putin, bu alanda mümkün olduğu kadar hassas ve yapıcı hareket etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bazı ülkelerde durumun zor olduğunu belirten Putin, “İfade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden, bunu şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullanan çeşitli provokatörlerin eylemlerinin neye yol açtığını görüyoruz. Buradan çıkan sonuç şu: Toplumda çatışmalar kar topu gibi büyüyor ve bu, yıllarca, on yıllarca devam edebilir” ifadesini kullandı.