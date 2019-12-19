Putin'den kritik Libya açıklaması: Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.895 gazeteci akredite oldu.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Putin'in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.

Putin, Libya ve Suriye meseleleri ile ilgili gelen bir soruya, "Görüşmeler için bir Türk heyeti yarın Moskova'ya gelecek. Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz" cevabını verdi.