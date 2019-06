Putin'den G-20'dekilere çarpıcı mesaj: Suriye sayesinde Türkiye'yi kazandık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’daki G-20 zirvesi öncesinde The Financial Times’a verdiği röportajda pek çok önemli konuya değindi.Putin, “Ortadoğu’da bulunan tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurduk. Birçok konuda işbirlikleri sağladık. İran ve Türkiye liderleriyle bu amacı sağladık” şeklinde konuştu. Putin, Suriye’ye müdahale kararıyla alınan riskin getirisinin ne olduğu sorusuna “Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle çok iyi iş ve partnerlik ilişkileri kurmak” cevabını verdi.

LİBERALİZM KAVGASI

Putin, gazeteye verdiği röportajda liberalizmin artık hükmünü yitirdiğini söyleyerek AB’deki liberallerin kaçak göçmen patlamasında rol sahibi olduğunu öne sürdü. Putin’in, Avrupa ve Amerika’da popülizmin yükselişini övmesi ise sürpriz oldu. Putin, çok sayıda mültecinin Almanya’ya yerleşmesine izin veren Almanya Başbakanı Angela Merkel’i hedef aldı. “Bu liberal fikir, hiçbir şey yapılmasının gerekmediğini varsayıyor. Göçmenler hesap vermeden öldürebilir, yağmayabilir çünkü göçmen olarak hakları korumalıdır” diyen Rusya lideri, ABD Başkanı Donald Trump’ı ise göçmenlere karşı aldığı tedbirlerden dolayı övdü ve seçmenlerle temas kurabilen “yetenekli bir insan” diye tanımladı. Ancak Putin aynı zamanda, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşından ve İran ile Hürmüz Boğazı’nda artan gerilimden Trump'ın kısmen suçlu olduğunu vurguladı.

Trump'la Suriye ve Türkiye’yi konuştu

G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak 1.5 saat görüştü. Putin ile ticaret, yatırım, silahsızlanma, korumacılık ve birçok konuyu görüşeceklerini ifade eden Trump, “Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?” sorusu üzerine Trump, “Evet, elbette” dedikten sonra Putin’e gülerek, “Seçimlerimize müdahale etme” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump’ın görüşmede Suriye’yi ele aldıklarını belirterek, “İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye’yi ve İdlib’deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” dedi. Öte yandan Putin’in, Trump’ı Sovyet askerlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi güçleri karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs’taki tören için Moskova’ya davet ettiği belirtildi.

May’den soğuk duş!

G-20 Zirvesi’nde Putin'le gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. May, İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalıştığını öne sürdüğü iki kişinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı “aşağılık” diye nitelendirdi. May’in Putin'in yanındaki soğuk duruşu ise gözlerden kaçmadı. İngiliz Başbakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, May, Putin’e Rusya’nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

TUSK'TAN SERT YANIT: KENDİNE BAK

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, G-20 Zirvesi öncesinde “liberalizm hükümsüz kaldı” yorumunda bulunan Putin’e, “Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi” sözleriyle yanıt verdi. Avrupalıların liberal demokrasiyi sonuna kadar savunması gerektiğini vurgulayan Tusk, “Her kim liberalizmin hükümsüz hale geldiğini iddia ediyorsa aslında özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının hükümsüz hale geldiğini söylüyor demektir” dedi.

6 AB ülkesi: İran ile ortaklık sürmeli!

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya, İran'la “Kapsamlı Ortak Eylem Planı”nın (KOEP) korunmasının, bölgenin istikrarı için büyük önem arz ettiğini bildirdi. Açıklamada, “meşru ticareti kolaylaştıran kanalları ve İran ile finansal işlemleri istikrara kavuşturmak için çalışıldığı” vurgulandı. İran ile ticaret yapılmasına imkan veren INSTEX mekanizmasının kurulmasını mevcut durumdaki “en önemli inisiyatiflerden biri” olarak gösteren 6 AB ülkesi, bu bağlamda İran’ın nükleer anlaşmanın hükümlerine ve öngörülerine saygı göstermesinin önemli olduğuna işaret etti.