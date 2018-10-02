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Putin, Hindistan'a ziyareti sırasında 5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasına imza atacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin'in Hindistan'a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklama yaptı. Yuriy Uşakov,  "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi.

Uşakov şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla."

(DHA)

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