Putin ve Kral Selman koronavirüs ve petrol piyasasını görüştü

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vladimir Putin ve Kral Selman bin Abdulaziz görüşmede petrol piyasalarına dair görüş alışverişinde bulundu.

Putin ve Kral Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasında yürütülen iş birliğine dair memnuniyetlerini dile getirirken, bu alanda yakın iş birliğinin devam edeceğini teyit etti.

Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ortak üretimine dair konuların da ele alındığı görüşmede, salgına ve salgının küresel ekonomiye etkilerine karşı atılabilecek ortak adımlar da istişare edildi.