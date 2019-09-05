Putin, Trump'a Rus yapımı hipersonik füze almayı önerdi

Vladivostok'ta düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, haziranda Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesinde bir araya geldiği Trump'la henüz dünyada hiçbir ülkede bulunmayan hipersonik füze sistemleri de dahil modern Rus silahlarının ortak anlaşmalarda nasıl ele alınacağını konuştuklarını belirtti.

Putin, Trump'la konuşmasını şöyle anlattı:

"'Donald, sana bunlardan satmamızı ister misin?' diye sordum. Böylece hemen dengeyi sağlarız. Onlar da yakında bizzat üreteceklerini söylediler. Biz halihazırda harcama yapmışken neden para harcasınlar ki? Güvenliğimize zarar için değil, aksine bir denge kurmak amacıyla bu silahlardan bir şeyler edebiliriz."

Taşıyıcıların ve savaş başlıklarının sayısının 'özel bir konu' olarak ele alınabileceği kaydeden Rus lider, Moskova'nın bu konuda diyaloğa hazır olduğunu ancak Washington'dan henüz net bir cevap alamadıklarını ifade etti.