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  • Putin: Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı tescillendi
14 Ekim 2020 Çarşamba 16:07 | Son Güncelleme:

Putin: Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı tescillendi

Putin: Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı tescillendi
AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Putin yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen EpiVakKorona isimli aşının da tescillendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın koronavirüse yönelik aşı çalışmalarıyla ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının da tescillendiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, ülkesindeki koronavirüse yönelik aşı çalışmalarında "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

- Rusya uluslararası uçuşları arttırıyor

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

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