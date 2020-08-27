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  3. Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:18 | Son Güncelleme:

Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak

Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı ikinci aşının Eylül ayında hazır olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsten korunmak için geliştirmiş ilk onaylı aşıyı geliştirmiş olan ülkesinin, eylül ayında ikinci bir Kovid-19 aşısına sahip olacağını söyledi.

Rusya lideri Putin, devlet televizyonu Rossiya-24'te yayınlanan röportajında, ülkesinde geliştirilmekte olan ikinci Kovid-19 aşının gelecek ay hazır olacağını belirtti.

Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Rusya lideri, ülkesinin onaylanmış Kovid-19 aşısı Sputnik V (Gam-KOVİD-Vak) için ise, söz konusu aşının tamamen uluslararası uygulamalara ve Rusya yasalarına uygun bir biçimde onaylandığını söyledi.

Putin, Sputnik V aşısının klinik test aşamalarına kızının kendi isteğiyle katıldığını da anlattı. Daha önce açıkladığı gibi aşı uygulanmasının ardından kızının ateşinin 38.4 dereceye kadar çıktığını, ikinci günse 37 dereceye indiğini söyledi.

Aşının 21 gün sonra yapılan ikinci dozunun uygulanmasından sonra da kızının ateşinde biraz yükselme olduğunu belirten Rusya lideri şöyle devam etti: "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor.”

Rusya Devlet Başkanı, aşı uygulamasının ardından kızının vücudunda yeni tip koronavirüse karşı antikor oluştuğunu da kaydetti.

Kanında antikora rastlanan kişi, koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kabul ediliyor.

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