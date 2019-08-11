Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan tebrik mesajında, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için en değerli bayramlardan biri olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nın sevgi, nezaket ve merhamet gibi sonsuz değerleri güçlendirdiğini belirten Putin, "Rusya'da yaşayan Müslümanlar, atalarından kalan manevi zenginliği el üstünde tutarak, bu mirası genç nesillere aktarıp tarihe, geleneklerine ve adetlerine saygı duymayı öğretiyorlar." ifadesini kullandı.

Putin, Müslümanların sosyal hayat ve eğitim konularına büyük bir değer verdiğinin altını çizerek, mesajında "Müslümanlar, devlet ve kamu kuruluşlarıyla yürüttüğü verimli iş birliği sayesinde farklı etnik gruplar ve dinler arasındaki temaslara büyük bir katkı sağlamaktadırlar." ifadesine yer verdi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de tebrik mesajı yayınlayarak, Rusya'daki Müslümanlara, farklı etnik gruplar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve aşırıcılıkla mücadelede oynadıkları rol için teşekkür etti.



AA