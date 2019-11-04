'Putin, KGB'nin en başarılı çömeziydi'

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin’in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor. KGB tarafından oluşturulan özgeçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, teşkilata ilk katıldığı yıllarda bile “çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan” olarak tanımlanıyor. Putin’in spor başarılarının yer aldığı özgeçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu görülüyor.