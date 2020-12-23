Putin imzaladı: Artık ömür boyu dokunulmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski devlet başkanlarına görevleri sonrası da dokunulmazlık veren yasayı imzaladı. Yasa ayrıca eski devlet başkanlarına ömür boyu senatör olma hakkı da veriyor.

NTV'de yer alan habere göre Putin'in onayladığı yasaya göre eski devlet başkanları ve ailelerinin yaşadıkları sürede işledikleri suçlardan dokunulmazlıkları olacak.

Polis ve savcılık tarafından soruşturulamayacak, arama ve gözaltı gibi uygulamalardan muaf olacaklar.

Yasa ayrıca eski devlet başkanlarına ömür boyu senatör olma hakkı da veriyor.

İmzalanan yeni yasa geçen yaz aylarında onaylanan anayasal düzenlemelerin bir parçasını oluşturuyor.

Putin anayasal düzenleme ile 2036 yılına kadar iktidarda kalmanın yolunu da açmıştı.

Bununla birlikte eski bir Rus devlet başkanı, “ağır ihanet veya diğer başka ağır suçlamalarla” karşılaştığında, bunlar önce Anayasa Mahkemesi, sonra da Parlamento üst ve alt kanatlarının üçte ikilik çoğunluğunun onaylaması halinde dokunulmazlığını yitirebilecek.

Yeni metin, eski devlet başkanlarının parlamento üst kanadında bir sandalyeye sahip olmasını da içeriyor, bu da onlara dokunulmazlık tanıyor.