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  3. Putin ile ropörtaj yapan gazetecinin çorapları gündem oldu

Putin ile ropörtaj yapan gazetecinin çorapları gündem oldu

Putin ile ropörtaj yapan gazetecinin çorapları gündem oldu

Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı röportaja kırmızı çoraplarıyla giden İngiliz gazetesi Financial Times'ın Moskova büro şefi Henry Foy sosyal medyada gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesi öncesi, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a röportaj vermişti.

Rus lider Putin, Financial Times'ın Moskova büro şefi Henry Foy ve gazeteci Lionel Barber'ın, Türkiye'den ABD'ye, Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye, İngiltere ile yaşanan "Skripal krizinden" İran'a kadar birçok konudaki sorularına cevap vermişti.

KIRMIZI ÇORAPLARI OLAY OLDU

Financial Times'ın, röportajın 90 dakikalık görüntülü ve uzun versiyonunu yayınlamasından sonra ortaya çıkan bir fotoğraf karesi herkesi şaşkına çevirdi. O görüntüde gazetenin Moskova büro şefi Henry Foy'un, Putin'in karşısına kırmızı çorap giyerek çıkması sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan konu oldu.

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