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Putin, Greta Thunberg'e tepkili: Sanırım kimse kendisine bunu anlatmamış

Putin, Greta Thunberg'e tepkili: Sanırım kimse kendisine bunu anlatmamış

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in BM’deki konuşmasından hiç etkilenmediğini söyledi. Putin, “Sanırım kimse Greta’ya Afrika ve Asya’daki insanların da İsveç’le aynı refah düzeyinde yaşamak istediklerini anlatmamış.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmadan etkilenmediğini söyledi. Putin, “Kimse Greta’ya, Afrika ve Asya’daki insanların da İsveç’tekiler gibi yaşamak istediğini açıklamamış.” diye konuştu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Konferansı’nda konuşan Putin, şunları kaydetti:

“Belki sizi şaşırtacağım, fakat Greta Thunberg’in konuşmasının etkileyiciliğine ilişkin ortak kanaate katılmıyorum. Öyle sanıyorum ki hiç kimse Greta’ya modern dünyanın çok karmaşık ve farklı olduğunu, hatta Afrika’da ve Asya’nın pek çok ülkesinde yaşayan insanların, İsveç’le aynı refah düzeyinde yaşamak istediklerini açıklamamış.”

Gençlerin çevre meselelerine yönelik ilgilerinin desteklenmesi taraftarı olduğunu belirten Putin, “Fakat biri çocukları ve gençleri kişisel çıkarı için kullanıyorsa, hak ettiği tek şey kınanmaktır.” dedi.

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