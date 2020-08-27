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  3. Putin: Belarus'un talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduk
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:24 | Son Güncelleme:

Putin: Belarus'un talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduk

Putin: Belarus'un talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduk

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduğunu söyledi. Öte yandan, Minsk yönetiminin “işler çığrından çıkmadığı sürece bu polis gücünü kullanmayacağına söz verdiği” belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halk tarafından istifaya çağrılan Belarus yönetiminin talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduğunu söyledi.

Aksam.com.tr’nin Interfax ajansından aktardığı habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Benden bir polis gücü oluşturmamı istedi, ben de bu isteğini gerçekleştirdim.” dedi.

Minsk yönetiminin söz konusu polis gücünü “işler çığrından çıkmadığı sürece kullanmayacağına dair söz verdiğinin” altını çizen Putin, şunları kaydetti:

“Kendilerini protestocuların arasında kamufle eden aşırı unsurlar siyasi sloganların arkasına sığınıp yağmaya başlamadıkları, araçları ve evleri ateşe vermedikleri, bankalara ve devlet binalarına saldırmadıkları sürece bu polis gücü devreye girmeyecek.”
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