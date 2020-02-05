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Putin: Barış ve güvenlik ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere bağlı

Putin: Barış ve güvenlik ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere bağlı

Rusya lideri Vladimir Putin ABD'ye açık mesaj göndererek, "Bölgesel çatışmalar çoğalıyor, terörizm ve aşırıcılık tehditleri artıyor, silah kontrol sistemi çöküyor. Küresel ekonomi de istikrarsız durumda bulunuyor. Barış ikili ilişkilere bağlı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede göreve başlayan 23 ülkenin büyükelçisini Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Törene katılan büyükelçiler, Putin'e güven mektubu sundu.

Putin, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun tehlikeli olduğuna dikkati çekerek "Bölgesel çatışmalar çoğalıyor, terörizm ve aşırıcılık tehditleri artıyor, silah kontrol sistemi çöküyor. Küresel ekonomi de istikrarsız durumda bulunuyor." dedi.

"BARIŞ VE GÜVENLİK RUSYA İLE ABD'YE BAĞLI"

Rusya-ABD ilişkilerini değerlendiren Putin, "Dünyadaki barış ve güvenlik, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, ABD ile silah kontrolü, terörizmle mücadele, bölgesel krizlerin çözümü gibi konularda kapsamlı diyalog kurmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İran nükleer anlaşmasının önemine de işaret eden Putin, "Rusya, bu anlaşmanın korunması için çaba göstermeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, Çin'e bu konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.


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