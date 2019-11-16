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  3. Protestoların merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi

Protestoların merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi

Protestoların merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu.  (AA)


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