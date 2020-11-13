Prof. Dr. Uğur Şahin'den Trump'ın 'aşı' iddiasına yanıt: Bizim siyasetle işimiz olmaz

Pfizer ile Alman BioNTech firmasının, geliştirdikleri Kovid-19 aşısı yüzde 90’ın üzerinde başarı gösterdi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, “Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler” iddiasını ortaya attı. The Guardian’a konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, şu sözlerle yanıt verdi: “Bu aşıyı olabildiğince hızlı geliştirmek istiyoruz. Kendimize ait bir koordinatımız var.”

‘DOĞRULUK MESELESİ’



“Her gün önemliydi ve çaresizce test sonuçlarını bekledik. İlaç araştırmaları asla siyasete bulaşmamalıdır. Bu, doğruluk ve bütünlük meselesidir.”

Trump’ı koruyan 130 Gizli Servis çalışanı Kovid temaslısı çıktı.