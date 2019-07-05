Prenses Haya neden İngiltere'ye sığındı? İşte İngiliz basınının iddiası...

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Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın “kocasından korktuğu için” İngiltere’nin başkenti Londra’ya kaçtığı öğrenildi. Son dönemlerde Prenses Haya’nın kaçışının arka planıyla ilgili birtakım bilgiler dolaşıma sokulurken, son iddia ise İngiliz basınından geldi.

İngiltere merkezli Daily Mail haber sitesinin aktardığına göre, Prenses Haya’nın Londra’ya kaçmasının ardında, “İngiliz bir koruma görevlisi ile yakın arkadaşlığının kocasını şüphelendirdiği” endişesi yatıyor.

Arkadaşlarının aktardığına göre, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum’un ailesini korumakla görevli olan eski bir İngiliz ordusu mensubu ile yakın arkadaşlığı dolayısıyla “hayatından endişe etmeye başlayan” Prenses Haya, sarayı terk etti.

Yine İngiltere merkezli yayın yapan The Times gazetesi ise, üst düzey kraliyet ailesi mensuplarının, Dubai Emiri Muhammed el Maktum’un altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın söz konusu koruma görevlisine savurgan bir biçimde hediyeler almasını “uygunsuz bir birliktelik” olarak yorumladıklarını aktardı.

85 MİLYON STERLİNLİK EVDE YAŞIYOR

45 yaşındaki Prenses Haya, birkaç ay önce iltica başvurusunda bulunmak üzere kaçtığı Almanya’dan sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşamaya başladı. Prenses Haya, BBC’nin aktardığına göre Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon sterlin değerindeki bir evde yaşıyor.

INSTAGRAM’DAN ŞİİR PAYLAŞIMI: “YAŞADIN VE ÖLDÜN”

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından bir şiir paylaşarak “bir kadının ihanetine uğradığına ilişkin” mesajlar vermişti. Söz konusu mısralar, Prenses Haya’nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Orta Doğu’da şiir yazma yeteneğiyle de bilinen 69 yaşındaki Muhammed bin Raşid el Maktum, “Yaşadın ve Öldün” başlıklı şiirinde “Seni hain, en kıymetli güven duygusuna ihanet ettin, fakat oyunun ortaya çıktı. Yalan içerisinde geçirdiğin günler sona erdi.” ifadelerini kullanmıştı.