Prens ve gelin saraydan kaçtı! Kraliçe Elizabeth çıldırdı

İngiltere’de Prens Harry ve ABD’li eski oyuncu eşi Meghan Markle’ın Kraliyet’ten ‘istifa’ kararı gündeme bomba gibi düştü. BBC, Sussex Dükü Harry ve Düşes Mehan Markle’ın ailenin ‘üst düzey’ üyeliğinden ayrılma ve görevlerinden çekilme kararını açıklamadan önce Kraliçe 2. Elizabeth’e ya da diğer aile üyelerine danışmadığını yazdı. Buckingham Sarayı’nın bu tutum ve açıklama karşısında “hayal kırıklığına uğradığı ve incindiği” öne sürüldü. Haberde ayıca, bu adımın açıkça Harry ve Meghan çifti ile Kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki ‘büyük çatlağı’ gösterdiği kaydedildi. Öte yandan Kraliçe’nin haberi televizyondan öğrenerek sırtından vurulmuş hissettiği ve çok öfkeli olduğu da belirtildi.

MİLYONLARA KAPI AÇTI

Artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini açıklayan çift için Daily Mail gazetesi, “Kraliyet kariyerlerinin nükleer düğmesine bastılar” yorumunu yaptı. Çift, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra milyonlar kazanacak. Dünyanın her yerinden istedikleri markalarla milyon dolarlık ticari anlaşmalar yapabilecekler. Çift Kraliyet görevlierinin kendi paralarını kazanmalarına engel olduğunu belirtmişti.

‘1936’DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ’

“i” gazetesi, ‘Saray’ın Kral 8’nci Edward’ın tahttan çekildiği 1936’dan sonraki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu” belirtti. Kral, Amerikan sosyetesinden Wallis Simpson’la evlenmesine karşı çıkılması nedeniyle tahtından feragat etmişti. Kral Edward, iki kez evlenip boşanması nedeniyle istenmeyen Simpson’la bir yıl sonra evlenmişti.

‘ŞİRKETTEN İSTİFA ETTİLER’

Kraliyet sarayında ‘iç savaş’ çıktığını öne süren Sun gazetesi, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci ‘Brexit’e gönderme yaparak “Megxit” manşetini attı. ‘Kraliçe’ye bile söylemediler’ başlığını kullanan Daily Mirror, “Meghan ve Harry Şirketten istifa etti” dedi.