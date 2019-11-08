Prens Twitter'a casus sokmuş

ABD Adalet Bakanlığı, iki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi Arabistan’a casusluk yapmak suçlamasıyla dava açtı. Dava dosyasına göre, Twitter çalışanları ‘muhalif’ hesapların bilgilerine erişerek Riyad’a aktardı. Dava, üç kullanıcının hesabına girdiği belirlenen eski Twitter çalışanlarından ABD vatandaşı Ahmad Abouammo’nun tutuklanmasından sonra geldi. İkinci eski Twitter çalışanı ise Suudi vatandaş Ali Alzabarah. Bu kişinin de Suudi Arabistan adına 2015 yılında 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmekle suçlandı. Alzabarah 2015 yılında Twitter’dan ayrıldı.

HEDEF KAŞIKÇI’NIN ARKADAŞI

Bu hesaplardan biri, İstanbul’da vahşi bir şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yakın saygın bir muhalif olan Omar Abdulaziz’e aitti. Suudi vatandaşı Ahmed Almutairi de Suudi yetkililer ve Twitter çalışanlar arasında trafiği yürütüyordu. Üç eski Twitter çalışanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a ait bir hayır kurumunun yöneticisiyle birlikte çalışmakla suçlanıyor. Washington Post’a göre, bu kişi MİSK adlı hayır kurumunun başkanı Bader Al Asaker. Dosyaya göre Asaker, Twitter’daki operasyonu Prens için yürütüyordu ve bu operasyon 2014’te başladı. Şirketin Seattle’daki ofisinde tutuklanan Abouammo ise, Asaker’den 300 bin dolar para ve 20 bin dolarlık Hublot marka saat aldı. Alzabarah ve Almutairi daha sonra Suudi Arabistan’a kaçtı.