Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7548
  • 6,3578
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Prens Twitter'a casus sokmuş

Prens Twitter'a casus sokmuş

Prens Twitter'a casus sokmuş

Suudi Arabistan hükümetinin, istihbarat amacıyla iki eski Twitter çalışanlarını ‘satın alarak’,  hükümet muhaliflerinin de bulunduğu hesapları gözetlediği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, iki eski Twitter çalışanı hakkında Suudi Arabistan’a casusluk yapmak suçlamasıyla dava açtı. Dava dosyasına göre, Twitter çalışanları ‘muhalif’ hesapların bilgilerine erişerek Riyad’a aktardı. Dava, üç kullanıcının hesabına girdiği belirlenen eski Twitter çalışanlarından ABD vatandaşı Ahmad Abouammo’nun tutuklanmasından sonra geldi. İkinci eski Twitter çalışanı ise Suudi vatandaş Ali Alzabarah. Bu kişinin de Suudi Arabistan adına 2015 yılında 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmekle suçlandı. Alzabarah 2015 yılında Twitter’dan ayrıldı.

 HEDEF KAŞIKÇI’NIN ARKADAŞI

Bu hesaplardan biri, İstanbul’da vahşi bir şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yakın saygın bir muhalif olan Omar Abdulaziz’e aitti. Suudi vatandaşı Ahmed Almutairi de Suudi yetkililer ve Twitter çalışanlar arasında trafiği yürütüyordu. Üç eski Twitter çalışanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’a ait bir hayır kurumunun yöneticisiyle birlikte çalışmakla suçlanıyor. Washington Post’a göre, bu kişi MİSK adlı hayır kurumunun başkanı Bader Al Asaker. Dosyaya göre Asaker, Twitter’daki operasyonu Prens için yürütüyordu ve bu operasyon 2014’te başladı. Şirketin Seattle’daki ofisinde tutuklanan Abouammo ise, Asaker’den 300 bin dolar para ve 20 bin dolarlık Hublot marka saat aldı. Alzabarah ve Almutairi daha sonra Suudi Arabistan’a kaçtı. 


Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
<p>İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray’a gitm

Telefonunu Unutan Turistten 150 Lira Aldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Kaçak elektrik kullananları drone yakaladı! Yasal işlem başlatıldı