Prens Selman Girit'e uçak gönderiyor... Türkiye'yle rekabet Atina'yı krize soktu

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen bölgede silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euroluk borcun, bu yılki ödemesi Atina yönetimini şimdiden kara kara düşündürüyor.

Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikalarının ardından Avrupa Birliği’nin (AB) desteği sayesinde güçlükle ayakta kalmış. Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle önemli kredi anlaşmalarına imza atmıştı.

5 YIL KEMER SIKILACAK



Uzmanlar, Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı son yılların en kabarık bütçesi olduğunun altını çizerek, “Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşları gelecek 5 yıl zarfında oldukça yorarak yıpratacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti.

Yunan medyası, Suudi Arabistan’ın Girit’teki Suda Üssü’ne Türkiye’ye karşı F-15 savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildirdi. Newpost gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın emriyle Girit’e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak.