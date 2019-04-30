Prens Naruhito kimdir? Japonya'nın yeni imparatoru kim?

Japonya'da İmparator Akihito'nun tahtı Prens Naruhito'ya devretmesiyle 30 yıl süren Heisei Dönemi bugün resmi olarak son bulacak. İmparatorluk sarayında 200 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleşecek olan bu tören sonrasında tahta 59 yaşındaki Prens Naruhito geçecek.30 yıldır süren Heisei dönemi, itibariyle Prens Naruhito'nun resmi olarak tahtı devralmasıyla birlikte yerini Reiwa Dönemi'ne bırakacak. Peki, Japonya'nın yeni imparatoru kim? Prens Naruhito kimdir? Japonya'nın yeni imparatoru Prens Naruhito hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

PRENS NARUHİTO KİMDİR?

Akihito'nun oğlu Veliaht Prensi Naruhito yarın tahta geçecek. 59 yaşındaki Naruhito geleneklerine bağlı seleflerinden pek çok yönden farklı. Prens Naruhito ailesine ve akademik hayatına öncelik vermesi dikkat çekiyor. Prens Naruhito, Tokyo'nun prestijli Gakushuin Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Londra'daki Thames Nehri'nde ulaşımın tarihini inceledi. Ardından Tokyo'ya dönü, doktora tezini su kanalları üzerine yaptı.

1991 yılından itibaren imparatorluk için daha fazla sorumluluk almaya başlayan veliaht prensi, akademi dünyası ve küresel su kaynaklarıyla ilgili meselelere ilgi göstermeyi sürdürdü.

2007-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in Su ve Sanitasyon Danışma Kurulu'nun onursal başkanlığını yaptı.

Prens Naruhito 30 yaşına kadar ailesiyle yaşadıktan sonra evden ayrıldı.

Naruhito için ailesinin ne kadar önemli olduğu, eşi Veliaht Prensesi Masako strese bağlı "uyum bozukluğu" yaşayınca daha da görünür oldu.

Eski bir diplomat olan Masaka'ya imparatorluk yaşamı ve bir oğlu olması için gördüğü baskılar sonrası 2004 yılında bu teşhis kondu.

Naruhito karısını kamusal görevlerini yerine getirmediği yönündeki eleştiriler karşısında korudu. Kız çocukları Prenses Aiko'nun büyürken hep yanında oldu.

Prenses Aiko'nun kendisi de tahta kimin geçeceği konusundaki tartışmalara konu olmuştu. Japonya'da imparatorluk yasalarına göre yalnızca erkekler tahta geçebiliyor.

2004'te dönemin başbakanı Junichiro Koizumi Aiko'nun tahta geçebilmesi için yasalarda bir değişiklik yapılmasını önerdi.

Ancak Aiko'nun kuzeni Prens Hisahito 2006 yılında doğduğunda erkek varis ortaya çıkınca bu planlar bir aciliyet olmaktan çıktı.

Narihuto yarın imparator olarak tahta çıktığında Japonya'da Reiwa (güzel uyum) dönemi başlayacak