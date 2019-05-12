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  3. Prens Harrynin, oğlunun doğumuna ilişkin müjdeyi WhatsApp grubundan duyurduğu ortaya çıktı

Prens Harrynin, oğlunun doğumuna ilişkin müjdeyi WhatsApp grubundan duyurduğu ortaya çıktı

Prens Harrynin, oğlunun doğumuna ilişkin müjdeyi WhatsApp grubundan duyurduğu ortaya çıktı

Prens Harry’nin, oğlu Archie’nin doğumuna ilişkin müjdeli haberi, kraliyet ailesinin bütün üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan duyurduğu ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Birleşik Krallık’ın Sussex Dükü Prens Harry, hanedanlığın son üyesi olan oğlu Archie’nin doğumunu, kraliyet üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan duyurduğu öğrenildi.

İngiltere basınından The Sun’da yer alan habere göre, Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Zara Phillips ile evli olan ragbi sporcusu Mike Tindall, Archie’nin doğumunu kraliyet WhatsApp grubundan öğrendiğini aktardı.

11 aylık kızı Lena’nın vaftiz babası olan Prens Harry hakkında konuşan Mike Tindall, “Harry’nin çocuklarımla arası muhteşemdi. Archie, büyüyene kadar kendisiyle oyun oynayan birini bulmakta zorluk çekmeyecek. Prens Harry harika bir baba olacak.” diye konuştu.

PRENS HARRY, OĞLU ARCHIE’NİN BEZİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan, İngiliz basınının kraliyet kaynaklarına dayandırdığı diğer haberlere göre, Prens Harry’nin, oğlu Archie’nin bezini değiştirmeye başladığı öğrenildi.

 

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