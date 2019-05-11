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  3. Prens'in oğlunu maymuna benzetmişti, hakkında soruşturma başlatıldı

Prens'in oğlunu maymuna benzetmişti, hakkında soruşturma başlatıldı

Prens'in oğlunu maymuna benzetmişti, hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere'de polis, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oğlunu şempanze olarak gösteren mesajı dolayısıyla DJ Danny Baker hakkında soruşturma başlattı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, Baker'ın sosyal medyada paylaştığı mesaja ilişkin şikayet aldıkları duyuruldu. Açıklamada, rutin bir uygulama olarak şikayetin konunun uzmanı polisler tarafından değerlendirileceği belirtildi.  Baker, Twitter hesabında, bir çifti takım elbise, palto ve şapka giydirilmiş bir şempanzeyle bir binayı terk ederken gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı, "Kraliyet ailesinin bebeği hastaneden çıkıyor." mesajıyla paylaşmıştı. Irkçılıkla suçlanan Baker'ın mesajı Sussex Düşesi'nin melez olmasına gönderme olarak yorumlanmış, BBC de DJ'in işine son vermişti.  Tepki çeken mesajını silen Baker, yanlış anlaşıldığını savunarak özür içeren yeni bir mesaj paylaşmıştı.  6 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeğe, Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti. 

(AA)

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